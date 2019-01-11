شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وشديدة ألبرودة ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 12-1-2019: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً  خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 13-1-2019: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار  والبحر مائجا .

الاثنين 14-1-2019: يكون الجو غائمأ جزئياً الى غائم  وبارداً الى شديد البرودة، حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً،  والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج  .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من احتمال تشكل الصقيع فجر السبت.

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