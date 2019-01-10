توقعات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الخميس: "إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت ومسؤولون في النيابة يعملون على الملفات المتعلقة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده في أسرع وقت".وأفاد مسؤول في الادعاء العام للصحيفة، بوجود موعد يتوقع أن يُجرى فيه استجواب نتنياهو: 20 شباط/فبراير 2019، رغم ذلك، قد يتم تغيير هذا الموعد.وحسب الصحيفة، فقد وقع الاختيار على هذا الموعد لأنه الموعد الأخير لتقديم قوائم الكنيست للانتخابات التي تصادف بتاريخ 21 شباط، لذلك، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة معنيين بأن تعرف أحزاب مختلفة ومتنافسين آخرين، القرارات القانونية بشأن نتنياهو قبل موعد إغلاق القوائم، وذلك، بهدف السماح للمرشحين باتخاذ قرار واع، بعد أن تكون الصورة واضحة للجميع.