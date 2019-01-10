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الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند
رام الله - دنيا الوطن
دان وزير الاعلام اليمني معمر الارياني بشدة استهداف مليشيا الحوثي بواسطة طائرة إيرانية مفخخة عرضاً عسكرياً في قاعدة العند بمحافظة لحج.

وقال الوزير الارياني في تغريدة له على حسابه في تويتر: ‏ادين وبشدة الهجوم الذي نفذته ‎الجماعة الحوثية على عرضاً عسكرياً في قاعدة العند بمحافظة لحج بواسطة طائرة ايرانية مفخخة واستهدفت به قيادات وضباط وأفراد من الجيش الوطني خارج مناطق المواجهات العسكرية وبعيدا عن مناطق التماس.

واكد ‏ان توقيت هذا العمل يمثل ضربه قوية لجهود الامين العام للأمم المتحده ومبعوثه الخاص لليمن لحل الأزمة اليمنية، وتأكيد على أن هذه الجماعة الحوثية لا تؤمن بلغة السلام ولا تجيد الا القتل ولا تفهم إلا لغة السلاح،ودليل قاطع على استمرار الدعم الذي يقدمه نظام طهران لها.

وشدد الارياني على أن ‏جريمة استهداف قاعدة العند بلحج لن تمر مرور الكرام وسيكون للحكومة موقف قوي وحازم وعلى المجتمع الدولي اذا كان فعلا يشعر بمعاناة اليمنيين الى دعم الحكومة
الشرعية بقيادة فخامة الرئيس ‎عبدربه منصور هادي لاسقاط  الجماعة الحوثية وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

وطالب وزير الإعلام في ختام سلسلة تغريداته: المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذه العملية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق ‎الجماعة الحوثية التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر،خاصة وقد باتت الصورة واضحة حول الطرف المعرقل للسلام.

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