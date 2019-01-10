جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال











رام الله - دنيا الوطنسلم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر ونائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية محمد العملة، شهادة الحقوق لذوي الأسير الجريح عزمي نفاع اليوم الخميس من مدينة جنين.وكان الأسير عزمي في سنته الأخيرة من القانون عند اعتقاله في 24 تشرين الثاني عام 2015 بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.وناشدت عائلة الأسير نفاع الثلاثاء 09-01-2019، المؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لإجراء عملية جراحية لابنها، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري.ويذكر أن الأسير عزمي المحكوم بالسجن مدة 20 عاما ما زال ينتظر إجراء عملية جراحية ماسة لزراعة عظام في فكّه العلوي، في ظل مماطلة إسرائيلية متعمدة.وقال المدير الإعلامي بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، إن جهود الأسير نفاع وتحديه الحقيقي للاحتلال مكنه من التغلب على السجان والوصول لهذه المرحلة.وبين أن عزمي لديه مشكلة صحية وتهتك كبير في عظام الوجه إثر إصابته المباشرة في وجهه وتحديدا في الفك، مما أحدث تشوهها كبيرا في وجهه. وكان يتطلب إجراء عملية فورية لاستعادة وجهه كما كان، مشيراً إلى أن الإصابة لها تأثيرات صحية ونفسية على الأسير.وأكد شريتح على أن الهيئة تعمل على إيجاد تدخلات سريعة من قبل جهات دولية مثل الصليب الأحمر ليتم السماح للأسير بإجراء العملية، إلا أن "الاحتلال يمارس جريمته الطبية بحقه كما يمارسها بغيره من الأسرى الجرحى"، حسب رأيه.وتابع: "نتمنى من خلال الهيئة وطواقمها إدخال الأطباء لمعالجته أو تقديم العلاج له من إدارة السجون، إلا أن الاحتلال حاقد ولا يهتم كثيراً بالأسرى الفلسطينيين".وشدد شريتح على أن الهيئة تتابع كل الحالات من خلال طاقم محاميها وترفع استئنافات وطلبات علاج لكل المحاكم وفقا لخطورة الحالة ونادرا ما يكون هناك تجاوب من قبل الاحتلال. وأضاف: "نحن نحاول بكل الوسائل ومع المؤسسات الحقوقية والدولية أن يكون هناك زيارات للأسرى الجرحى وأن يكون هناك ضغط على السجون لنقلهم إلى المستشفيات المدنية وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية وتلقي العلاج".وأجريت لنفاع منذ اعتقاله عدة عمليات بأوتار أصابع الید الیمنى والفك، إلا أنه ما زال بحاجة للعملية. وعند إصابته واعتقاله لم يكن عزمي قادراً على النطق.النجاح: عزمي حالة فخر للجامعةوقال قدري أبو بكر، خلال الاحتفال بتخرج عزمي: "إن إرادة الأسرى تغلبت على كل إجراءات الإحتلال للنيل من عزيمتهم وقتل طموحاتهم، من خلال العقوبات المقننة التي تُفرض عليهم، والتي شملت كل مجالات حياتهم وعلى رأسها محاربة المسيرة التعليمية للأسرى من خلال وضع المعوقات ومصادرة الكتب والمراجع وأدوات القرطاسية وحرمانهم من إتمام تعليمهم والتحاقهم بالجامعات".وأشار أبو بكر إلى أن هناك "العشرات والمئات من الأسرى والأسرى المحررين الذين قهروا المحتل بدراستهم وتخرجهم من الجامعات، واليوم السجون تعج بالحالات المشرفة من الأسرى الذين يُكملون تعليمهم في درجتي البكالوريوس والماجستير من داخل غرفهم وزنازينهم في سجون الظلام".من جانبه أشاد العملة بالأسرى والمحررين الملتحقين بجامعة النجاح، مؤكداً على أن عزمي "حالة فخر للجامعة وأبنائها، وحافظ على ذلك الاجتهاد الذي كان يُقدمه قبل اعتقاله، وأكمل ما تبقى عليه من متطلبات تخصصه، وها هو اليوم يتخرج من الجامعة، ونُسلم ذويه شهادته التي من حقهم أن يتفاخروا بها".وأعرب العملة عن استعداد الجامعة لكل أشكال التعاون مع الهيئة في سبيل تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف أمام إرادة الأسرى والمحررين وطموحاتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية.يشار الى أنه تم تسليم ذوي الأسير نفاع شهادة نجلهم بحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل وأمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، ووفد من الهيئة وعمداء جامعة النجاح وأساتذة القانون فيها وأسرى محررين.