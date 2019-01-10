شؤون فلسطينية

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع بعد ظهر اليوم في مقر قيادة جهاز الامن الوقائي ممثلي اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني مع قيادة الدائرة الاقتصادية في جهاز الامن الوقائي من اجل مناقشة التلاعب باسعار واوزان وجودة الخبز والسلع الاستهلاكية بشكل عام .

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ومدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الامن الوقائي المقدم ماهر مقبول والعضو في قيادة الدائرة الاقتصادية المقدم مجيد غنيمات .

وفي بداية الاجتماع رحب مدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الامن الوقائي المقدم ماهر مقبول بالشيوخي مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع جهاز الامن الوقائي وجهات الاختصاص كافة والمؤسسة الامنية من اجل تعزيز اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني الصامد المرابط فوق ارضنا الفلسطينية .

ومن جانبه شرح الشيوخي الاضرار الكبيرة التي تلحق بالمستهلك الفلسطيني نتيجة رفع سعر الخبز الى 4شواكل ونتيجة التلاعب بالاوزان وبالاسعار وبالجودة للخبز وللسلع الاستهلاكية بشكل خاص وبجميع السلع والخدمات كافة .

وناشد الشيوخي قيادة جهاز الامن الوقائي وقيادة المؤسسة الامنية بالاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وقف كافة التجاوزات القانونية ومحاصرة ظاهرة التلاعب بالاوزان وبالاسعار وبالمواصفات والمقاييس الفلسطينية في الاسواق الفلسطينية التي يقوم بها بعض اصحاب المخابز ومحلات السوبر ماركت والتجار بما يعرض الامن الصحي والغذائي والاقتصادي والقومي للخطر وخصوصا من خلال ظاهرة التلاعب بالاوزان وبالاسعار وبالمواصفات والمقاييس. 

واشار الشيوخي الى الظروف الاقتصادية الصعبة للاسر وللعائلات الفلسطينية ولابناء شعبنا نتيجة الحصار والمدايقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد اقتصادنا وضد ثرواتنا ومقدراتنا في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع وتيرة التهريب لاغراق اسواقنا بالبضائع والمنتجات الاستيطانية والاسرائيلية المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة بدعم وحماية جنود الاحتلال .

وفي نفس السياق اكد المقدم مقبول لرئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ان جهاز الامن الوقائي وبتعليمات من قيادة الجهاز يقومون بجهود كبيرة لمكافحة التهريب وحماية اقتصادنا والمحافظة على حقوق المواطنين والمستهلكين لتحقيق العدالة في السعر والجودة والمواصفات والتعاملات وان جهاز الامن الوقائي لن يتهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش ابناء شعبنا ومع المهربين .

ووعد مقبول ان يقوم بتنظيم اجتماع خلال اليومين القادمين لممثلي اصحاب المخابز واتحاد جمعيات حماية المستهلك بحضور جميع جهات الاختصاص الرسمية من اجل مناقشة رفع السقف السعري للخبز من 3.5شيكل الى 4شواكل من قبل بعض اصحاب المخابز بالخليل ومن اجل التعاون المشترك في تعزيز تنظيم السوق الداخلي ووعد حد لاية تحاوزات تضر بالمستهلكين والمواطنين .

وشدد مقبول على ضرورة تعزيز التعاون والعمل التكاملي المشترك بين جميع جهات الاختصاص لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز اقتصادنا وحماية ثرواتنا وانجازاتنا ومؤسساتنا وتحقيق العدالة للجميع .

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