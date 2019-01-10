شؤون فلسطينية

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين
رام الله - دنيا الوطن
تعرض الأسير محمود الشلالدة (21 عاماً) ووالده زياد (45 عاماً) للتعذيب على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقالهما قبل يومين من بلدة أبو شخيدم في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد الأسير محمود لمحامي نادي الأسير مأمون الحشيم: أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخيام التي تقطنها عائلته بين قريتي أبو شخيدم وكوبر بتاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير، واحتجزت العائلة المكونة من (11) فرداً في خيمة صغيرة، وتم نقل والده زياد إلى خيمة أخرى للتحقيق معه.

وتابع الأسير في حديثه للمحامي: أن قوات الاحتلال قامت باعتقاله هو ووالده بعد تقيدهما، ونقلهما إلى السيارة العسكرية، وبعد دقائق تم نقلهما إلى سيارة أخرى وهناك قامت مجموعة من الجنود بالاعتداء عليهما بالضرب بشكل وحشي مستخدمين أقدامهم وبنادقهم، واستمروا بضربهما لمدة تزيد عن 40 دقيقة، رافق ذلك شتمهما بألفاظ نابية، ورغم صراخهما الذي لم يتوقف، إلا أن الجنود استمروا بالاعتداء عليهما، وأصيب والده زياد بنزيف.

وأضاف أنه وبعد ساعة تم نقلهما إلى أحد المعسكرات وقاموا بإلقائهما على الأرض وبقي والده ينزف لمدة ساعتين دون تقديم العلاج له،  ثم نقلوا بواسطة سيارة عسكرية مجدداً إلى مستشفى "شعاري تسيدك" وهناك تم فصل الأسير عن والده بعد أن تم إجراء له بعض الفحوص الطبية، ثم نقل لاحقاً إلى معتقل "المسكوبية" رغم ما أصابه جراء الضرب.

وأشار المحامي الحشيم الذي تمكن من زيارته أن آثار الضرب ظاهرة بشكل واضح على جسد الأسير محمود، فعيناه منتفخة وهناك ازرقاق واضح على أنحاء جسده.

ولفت المحامي إلى أن الأسير زياد الشلالدة والد محمود مازال محتجز في مستشفى "شعاري تسيدك" حيث قررت المحكمة تمديده غيابياً لمدة خمسة أيام، وهو ممنوع من لقاء المحامي، فيما تم تمديد اعتقال نجله محمود لمدة ثمانية أيام للتحقيق.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الوفد المصري يؤكد للفصائل بأن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم

الوفد المصري يؤكد للفصائل بأن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

منوعات

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

شريهان تكشف عن &#34;ابنتها الثالثة&#34; فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شريهان تكشف عن "ابنتها الثالثة" فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

عربي

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم &#34;الإرهاب&#34; بشكل نهائي

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم "الإرهاب" بشكل نهائي

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة

مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة