شؤون فلسطينية

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري
رئيس حماس بغزة يحيى السنوار يستقبل الوفد المصري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة حماس مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري، الذي وصل قطاع غزة اليوم.

ووفق بيان للحركة، نشره موقعها الرسمي على الانترنت، فقد استقبلت قيادة حماس وفد المخابرات المصرية الذي ضم وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.

وبحث الطرفان المستجدات، سيما ملف تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح وما يعانيه سكان القطاع خلال سفرهم.

وقدّمت الحركة شرحًا مفصلًا عما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تهدد الوجود الفلسطيني؛ كتهويد القدس، والتضييق  وخنق أهلها، ومواصلة اغتصاب الأراضي في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، وحملات الاعتقالات اليومية.

وفي هذا الصدد أكدت الحركة موقفها الثابت والرافض لكل مشاريع تصفية قضية فلسطين، وعلى رأسها المخططات الأمريكية عبر (صفقة القرن).

وشددّت قيادة حركة حماس على أهمية إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي ترعاها مصر، وضرورة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مبينة أن تعليلاته وعدم التزامه بتفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار غير مقبولة، وفق الموقع.

وأكدت على استمرار مسيرات العودة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرات.

وأطلعت قيادة الحركة وفد المخابرات على "ما تقوم به حركة فتح بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية من اعتقالات واستدعاءات ومصادرة الأموال"، موضحة أن مسار الوحدة الوطنية لا يتم إلا بإجراء حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة تطبيق اتفاق 2011.

وطالبت الحركة مصر بضرورة أخْذ دورها في التخفيف عن أبناء شعبنا، والضغط من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، واستمرار العمل في معبر رفح بكلا الاتجاهين، وبأهمية العمل على تخفيف معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة.

وعقد الوفد المصري اجتماعًا مشتركًا مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية؛ واستمع الوفد باهتمام لرؤية الفصائل حول مستجدات القضية الفلسطينية، وضرورة إتمام الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة، وطالبت الفصائل مصر بضرورة العمل على الدعوة لحوار شامل يجمع القوى الفلسطينية في القاهرة.

بدوره أكد الوفد المصري على استمرار الجهد المصري في تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته لإتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على استمرار عمل المعبر في كلا الاتجاهين.

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