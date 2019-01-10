أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني



من جانبهم عبر المستفيدون من المشروع عن شكرهم وامتنانهم لجمعية بذور الامل ومؤسسة جاين العالمية على الاهتمام والحرص عل توفير المستلزمات من الكراسي المتحركة والأدوات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة.





















رام الله - دنيا الوطناكد جهاد ابو العسل محافظ اريحا والأغوار ود.ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجات ابناء شعبنا وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.جاء ذلك خلال تفقدهما لمشروع توزيع الكراسي المتحركة والأدوات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة توزيع النظارات الطبية والذي نفذته جمعية بذور الامل بدعم وتمويل من مؤسسة جاين العالمية بالتعاون مع المؤسسات صاحبة الاختصاص.المحافظ ابو العسل اشاد بالجهود التي تبذلها جمعية بذور الامل وبالخدمات التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة، مشيراً الى ان التعاون البناء بين المؤسسة الرسمية ومؤسساتالمجتمع المدني هو احد اهم اركان النجاح والتميز في تقديم الخدمة للمجتمع المحلي وخاصة الفئات الاكثر احتياجا من ابناء شعبنا وفي مقدمته الاشخاص ذوي الاعاقة.الوزيرالشاعر قال: "ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل من اجل تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية وتوفير احتياجات ابناء شعبنا والفئات التي تستهدفها برامج الوزارة"، مؤكدا على دورالمجتمع المحلي في اسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الرسمية لخدمة ابناء شعبنا، مشيدا بالمشروع المنفذ من قبل جمعية بذور الامل بالتعاون مع مؤسسة جاين العالمية.خضر غانم مدير بذور الامل واضح ان جمعية بذور الامل وبدعم وتمويل من مؤسسة جاين العالمية تنفذ هذا المشروع والذي من خلاله يتم توزيع الكراسي المتحركة والأدوات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة والنظارات الطبية على مستحقيها من الاشخاص ذوي الاعاقة ومنيعانون من ضعف النظر.وأضاف غانم ان عدد المستفيدين من بلغ حتى الان في المشروع الذي يستمر لمدة 6 ايام 250 شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة 450 مستفيدا من النظارات الطبية.علي علا رئيس اتحاد الاشخاص ذوي الاعاقة اكد على اهمية المشروع الذي نفذته جمعية بذور الامل ويساهم في التخفيف من معاناة وتلبية احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة.