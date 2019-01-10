صور: ما قصة العامل الذي استضافه العاهل الأردني في منزله؟







رام الله - دنيا الوطنلفتةٌ وصفها متابعون بـ "الجميلة والإنسانية"، من العاهل الأردني عبد الله الثاني، تجاه عاملٍ بسيط.في تفاصيل القصة، كانت كاميرا مواطن، قد رصدت هذا العامل، وهو يتابع مبارة المنتخب الأردني، أمام نظيره الأسترالي قبل أيام، ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، من خارج زجاج مقهى.وبعد أن شاهد العاهل الأردني الصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الملك عبد الله الثاني العامل، لحضور مباراة المنتخب الأردني، مع نظيره السوري، التي أقيمت اليوم الخميس، معه شخصياً برفقة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.وتأهل المنتخب الأردني إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون مقابل.