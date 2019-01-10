قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة





وكان ديبي قد زار إسرائيل قبل نحو أقل من شهرين، ومكث بها عدة أيام، التقى خلالها نتنياهو، وذلك بعد أربعين عاما من قطع للعلاقات.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيسافر إلى تشاد قبل الانتخابات المقبلة.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: إنه ضمن هذه الزيارة التي ستُوصف بالتاريخية، من المتوقع أن يُعلن نتنياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي تجديد العلاقات بين الجانبين.