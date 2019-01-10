دولي

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة
بنيامين نتيناهو والرئيس التشادي في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيسافر إلى تشاد قبل الانتخابات المقبلة.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: إنه ضمن هذه الزيارة التي ستُوصف بالتاريخية، من المتوقع أن يُعلن نتنياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي تجديد العلاقات بين الجانبين.

وكان ديبي قد زار إسرائيل قبل نحو أقل من شهرين، ومكث بها عدة أيام، التقى خلالها نتنياهو، وذلك بعد أربعين عاما من قطع للعلاقات.



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