آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جداً وتتطلب علاجًا "متعدد الأبعاد"





وأضاف في مقابلة مع قناة (كان) الإسرائيلية: أن أي شخص يقول إنه يجب استخدام المزيد من القوة، وتكثيف الهجوم ضد غزة لإيقاف ظاهرة "الإرهاب" فهو لا يفهم ما الذي يتحدث عنه.





وفيما يتعلق بلبنان، قال آيزنكوت، إن إسرائيل لا تهاجم لبنان في الوقت الحاضر علانية، لكنها تعمل وفق أبعاد سرية عديدة، تسهم في أمنها دون تصعيد، وفق تعبيره.





وتابع: "إذا أقيمت قواعد عسكرية إيرانية في لبنان، فإنها ستكون أهدافاً لطائراتنا"، وفق ما قال.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، المنتهية ولايته، غادي آيزنكوت: إن مشكلة غزة ليست مشكلة عسكرية فقط، بل هي مشكلة معقدة جداً، وتتطلب علاجًا متعدد الأبعاد.