شؤون فلسطينية

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، مباحثات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بمدينة غزة.

وكان الوفد، وصل القطاع ظهر اليوم، عبر معبر بيت حانون/إيرز، وأجرى سلسلة لقاءات، أبرزها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بمشاركة الفصائل، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: إن الوفد المصري، أكد للفصائل أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم.

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