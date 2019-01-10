الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

رام الله - دنيا الوطنأجرى الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، مباحثات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بمدينة غزة.وكان الوفد، وصل القطاع ظهر اليوم، عبر معبر بيت حانون/إيرز، وأجرى سلسلة لقاءات، أبرزها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بمشاركة الفصائل، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: إن الوفد المصري، أكد للفصائل أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم.