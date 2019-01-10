الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، مباحثات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بمدينة غزة.
وكان الوفد، وصل القطاع ظهر اليوم، عبر معبر بيت حانون/إيرز، وأجرى سلسلة لقاءات، أبرزها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بمشاركة الفصائل، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: إن الوفد المصري، أكد للفصائل أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم.
أجرى الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، مباحثات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، بمدينة غزة.
وكان الوفد، وصل القطاع ظهر اليوم، عبر معبر بيت حانون/إيرز، وأجرى سلسلة لقاءات، أبرزها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بمشاركة الفصائل، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: إن الوفد المصري، أكد للفصائل أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم.
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