الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين





جاء ذلك، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من مستوطنتي (متسبي يائير) و(أبناء يعقوب) المقامتين على أراضي المواطنين في المسافر الشرقية بيطا.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطناً مسنّا من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب، راتب الجبور: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المسن زياد محمد يونس مخامرة (60 عاماً)، من منطقة بير العد.