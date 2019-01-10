شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: الوفد الامني المصري أكد لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم

أبو ظريفة: الوفد الامني المصري أكد لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي  
اجتمع الوفد الأمني المصري مساء اليوم الخميس، مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، برئاسة اسماعيل هنية، وبحضور اعضاء من الفصائل الفلسطينية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات.

"دنيا الوطن" تعرفت على الملفات التي تم مناقشتها وبحثها خلال الاجتماع، حيث كشف طلال ابو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الوفد الامني المصري، أكد على استمرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم كما السابق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال ابو ظريفة: "الاجتماع هو استمرار لذات الجهود التي يواصلها الاشقاء المصريين في اطار القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني".

وأشار أبو ظريفة إلى أن الوفد أكد أنه في ظل التحديات والمخاطر التي تجابه الوضع الفلسطيني من خلال صفقة القرن، بأن جمهورية مصر العربية معنية بتوحيد الحالة الفلسطينية، لمواجهة هذا الخطر.

وبين أن الوفد سيواصل جهوده؛ لإحداث المقاربات بجهد كل الفصائل؛ من اجل تجاوز حالة الانقسام، واتمام ملف المصالحة الفلسطينية.

وفي السياق، قال أبوظريفة: "إن الوفد سيشكل ورقة ضغط على الاحتلال؛ لتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ولا يوجد لدى المصريين أية أشكال اخرى فيما يتعلق بمعبر رفح".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الاحتلال يعتقل مسنّاً من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

بمشاركة الفصائل: الوفد المصري يجتمع مع إسماعيل هنية

بمشاركة الفصائل: الوفد المصري يجتمع مع إسماعيل هنية

ابو هولي يؤكد على تسخير الجهود والامكانات لحماية حق العودة من المشاريع التصفوية

ابو هولي يؤكد على تسخير الجهود والامكانات لحماية حق العودة من المشاريع التصفوية

لجنة الانتخابات: جاهزون لإجراء الانتخابات فور إصدار المرسوم الرئاسي

لجنة الانتخابات: جاهزون لإجراء الانتخابات فور إصدار المرسوم الرئاسي

بريك: غزة ولبنان ستطبقان على إسرائيل كالكماشة إن وقعت حرب

بريك: غزة ولبنان ستطبقان على إسرائيل كالكماشة إن وقعت حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مسنّا من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الاحتلال يعتقل مسنّا من يطا بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله

ابو هولي يؤكد على تسخير الجهود والامكانات لحماية حق العودة من المشاريع التصفوية

ابو هولي يؤكد على تسخير الجهود والامكانات لحماية حق العودة من المشاريع التصفوية

الحكومة: إطلاق الاحتلال سراح المستوطنين قتلة عائشة الرابي ضوء أخضر لاستئناف إرهابهم

الحكومة: إطلاق الاحتلال سراح المستوطنين قتلة عائشة الرابي ضوء أخضر لاستئناف إرهابهم

خوفا من التصعيد.. إسرائيل تطلب من مصر فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

خوفا من التصعيد.. إسرائيل تطلب من مصر فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

منوعات

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

شريهان تكشف عن &#34;ابنتها الثالثة&#34; فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شريهان تكشف عن "ابنتها الثالثة" فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

عربي

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم &#34;الإرهاب&#34; بشكل نهائي

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم "الإرهاب" بشكل نهائي

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة

مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة