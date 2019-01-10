أبو ظريفة: الوفد الامني المصري أكد لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل دائم

اجتمع الوفد الأمني المصري مساء اليوم الخميس، مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، برئاسة اسماعيل هنية، وبحضور اعضاء من الفصائل الفلسطينية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات.



"دنيا الوطن" تعرفت على الملفات التي تم مناقشتها وبحثها خلال الاجتماع، حيث كشف طلال ابو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الوفد الامني المصري، أكد على استمرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم كما السابق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.



وقال ابو ظريفة: "الاجتماع هو استمرار لذات الجهود التي يواصلها الاشقاء المصريين في اطار القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني".



وأشار أبو ظريفة إلى أن الوفد أكد أنه في ظل التحديات والمخاطر التي تجابه الوضع الفلسطيني من خلال صفقة القرن، بأن جمهورية مصر العربية معنية بتوحيد الحالة الفلسطينية، لمواجهة هذا الخطر.



وبين أن الوفد سيواصل جهوده؛ لإحداث المقاربات بجهد كل الفصائل؛ من اجل تجاوز حالة الانقسام، واتمام ملف المصالحة الفلسطينية.



وفي السياق، قال أبوظريفة: "إن الوفد سيشكل ورقة ضغط على الاحتلال؛ لتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ولا يوجد لدى المصريين أية أشكال اخرى فيما يتعلق بمعبر رفح".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي