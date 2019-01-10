بعد 17 عاماً: الأسير رمزي بشارات من طوباس حرٌ طليق







رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير رمزي رسمي صادق أبو خضر بشارات (34 عاماً)، من بلدة طمون في محافظة طوباس، بعد اعتقال لـ 17 عاماً.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم الإفراج عن بشارات عبر حاجز الظاهرية جنوب محافظة الخليل، حيث كان أفراد من عائلته وأصدقائه في استقباله.والأسير بشارات من مواليد العام 1985، اعتقل بتاريخ 08/01/2002 أثناء مروره عبر حاجز الحمرا بمنطقة الأغوار، وحكم بالسجن 17 عاماً.