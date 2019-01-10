نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهزٌ للحرب ورؤية 2030 ستجعله أكثر استعدادا





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه استمع اليوم إلى استنتاجات اللجنة المعنية بفحص جاهزية جيش الدفاع للحرب.





وأضاف: أن الجيش جاهز للحرب إلى جانب الضرورة لمواصلة العمل على سد الفجوات التي لا تزال موجودة، والرؤية الأمنية للعام 2030 ستجعله أكثر استعدادا للتعامل مع التحديات المستقبلية.



وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لخوض انتخابات عامة لـ (الكنيست)، في شهر نيسان/إبريل المقبل، وسط توتر يسود جميع الجبهات، وتحديدا الجنوبية مع قطاع غزة، والشمالية مع لبنان.



رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال: "إن الجيش الإسرائيلي مُستعد للحرب، إلى جانب الحاجة إلى مواصلة معالجة الثغرات التي لا تزال قائمة".