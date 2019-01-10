عبد الهادي يخلف بركة في تمثيل حركة حماس في لبنان

جرت اليوم الخميس في مكتب حركة حماس في بيروت مراسم تسليم تمثيل حركة حماس في لبنان، لأحمد عبد الهادي خلفاً لعلي بركة، الذي أكمل ولايته دورتين كاملتين، لمدة ثماني سنوات وفق النظام الداخلي للحركة.





وحضر عملية التسلم والتسليم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، عزت الرشق.





وفي كلمة له وجه الرشق الشكر والتقدير لبركة على جهوده التي بذلها في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، مطالباً بحقوقه الإنسانية والمدنية في لبنان وسعيه لبناء أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية وشعبها الشقيق بكل قواه السياسية والدينية والنقابية.





وتمنى الرشق للممثل الجديد للحركة عبد الهادي، النجاح والتوفيق في مهمته في لبنان، مؤكداً تمسك الحركة بسياساتها الثابتة في لبنان، وأهمها عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره، وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك والمحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، وتعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.





وأشار إلى أن بركة سيواصل عمله في الحركة، وخدمة القضية الفلسطينية من خلال عضويته في مكتب العلاقات العربية والإسلامية.





بدوره، شكر بركة قيادة الحركة التي منحته كل الدعم والرعاية أثناء قيامه بمهمته السابقة، ممثلاً للحركة في لبنان، متمنياً التوفيق لعبد الهادي في مهمته الجديدة، واضعاً خبراته وإمكانياته بتصرف ممثل الحركة الجديد من أجل خدمة شعبنا وقضيتنا، وتعزيز العلاقات اللبنانية- الفلسطينية.





كما شكر عبد الهادي قيادة الحركة على ثقتها به وتكليفه بهذه المهمة الجديدة، مؤكداً حرصه على متابعة المسيرة التي بدأها إخوانه الممثلون السابقون للحركة في لبنان.





وأكد عبد الهادي تمسكه بالسياسات والثوابت الحركية والوطنية، ماضياً في تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، بعيداً عن الخلافات السياسية، حريصاً على تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية – الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن