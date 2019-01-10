خمس إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة خمسة مواطنين، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في حي الماصيون بمدينة رام الله.
وشهدت مدينة رام الله خلال الأسابع الماضية، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة خمسة مواطنين، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في حي الماصيون بمدينة رام الله.
وشهدت مدينة رام الله خلال الأسابع الماضية، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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