بمشاركة الفصائل: الوفد المصري يجتمع مع إسماعيل هنية





وشارك في هذا الاجتماع، وفود عدد من الفصائل الفلسطينية، أبرزها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.





وكان وفد أمني مصري وصل، ظهر اليوم، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، والتقى مع وفد من حركة حماس برئاسة السنوار، لبحث تطورات الأوضاع، على الساحة الفلسطينية.



ووفق مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، فإن الوفد مكونٌ من وكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق.



وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، أعلن أن لقاءً سيُعقد اليوم، بين قادة حركته والمسؤولين المصريين بشأن (معبر رفح البري)، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه مساء الأحد الماضي.





رام الله - دنيا الوطناجتمع الوفد المصري، الذي يزور قطاع غزة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك بعد وقت قليل من اجتماعه، مع رئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار.