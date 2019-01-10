ابو هولي يؤكد على تسخير الجهود والامكانات لحماية حق العودة من المشاريع التصفوية











































رام الله - دنيا الوطناكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، على تسخير كافة الجهود والامكانات لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 .واوضح د. ابو هولي في اجتماعين منفصلين عقدهما اليوم مع وفد فعاليات اللاجئين في محافظة جنين برئاسة جمال الشاتي وبحضور محمود حواشين ابو الصالح رئيس لجنة اللاجئين في مخيم جنين واعضاء اللجنة ووفد مخيم طولكرم برئاسة فيصل سلامة واعضاء اللجنة ان حجم المخاطر التي تهدد قضية اللاجئين كبيرة في ظل استمرار المساعي الامريكية الاسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حقهم في العودة من خلال صفقة القرن الامريكية مؤكدا على اهمية التحرك الشعبي لإسقاط هذه المؤامرات .وبحث د. ابو هولي في الاجتماعين مع الوفدين تفعيل العمل الشعبي لمواجهة المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين الى جانب اوضاع اللاجئين في المخيمات والمشاريع ذات الأولوية التي تحتاجها المخيمات وتقليصات الأونروا لخدماتها المقدمة للاجئين اضافة الى بحث فعاليات احياء الذكرى (71) للنكبة التي تصادف يوم الخامس عشر من ايار/مايو .واطلع الوفدين د. ابو هولي على انشطة وانجازات لجانهم خلال العام 2018 والمشاكل التي واجهت عملهم وخطط عملهم نتيجة شح الموازنات والمشاريع التي تحتاجها المخيمات في العام 2019.واكد د. ابو هولي على حرص دائرة شؤون اللاجئين على تعزيز العمل الممنهج ذو معايير واضحة لضمان نجاح العمل على كافة المستويات سواء على المستوى العمل الجماهيري او على مستوى المشاريع التنموية التي تحتاجها المخيمات .واضاف ان العام 2019 ستشهد المخيمات في المحافظات الشمالية سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة التي ستخدم اكبر شريحة من اللاجئين الفلسطينيين لافتا الى ان تنفيذ المشاريع التطويرية لحسين اوضاع المخيمات هي اولية لدى الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية .وشدد على ضرورة ان تكون فعاليات احياء الذكرى (71) للنكبة هذا العام متميزة ومتنوعة تحقق الهدف في ايصال رسالة شعبنا واهلنا اللاجئين واسماع صوتهم للعالم بان صفقة القرن الامريكية لن تمر وان السلام لن يتحقق إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وان الأونروا ستبقى قائمة مادام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا .ووعد د. ابو هولي بمعالجة وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية بما يضمن استمرارية عملها بكفاءة عالية لخدمة اللاجئين ومتابعة قضاياهم ومعالجتها واستمرارية فعالياتها وعملها الجماهيري في مواجهة مشاريع تصفية القضية والحفاظ على الأونروا وخدماتها المقدمة للاجئينوسلم الوفدان في ختام الاجتماعين د. ابو هولي درع تكريم تقديرا لجهوده في خدمة اللاجئين كما قاما بتكريم مدير المشاريع محمد السيد ومدير مكتب الشمال نسرين ذوقان.