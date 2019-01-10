شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: جاهزون لإجراء الانتخابات فور اصدار المرسوم الرئاسي

لجنة الانتخابات: جاهزون لإجراء الانتخابات فور اصدار المرسوم الرئاسي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
اكد هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات، وذلك فور اصدار المرسوم الرئاسي لإجرائها.

وقال كحيل لـ "دنيا الوطن": "عندما يصدر المرسوم الرئاسي، سنضع جدولا زمنيا للعملية الانتخابية، فبحسب القانون فإن الجدول الزمني سيتمر لمدة ثلاثة أشهر من يوم ان يدعو الرئيس للانتخابات".

وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية، قد اعلنت عن حل المجلس التشريعي، واجراءت انتخابات تشريعية، ويُنتظر اصدار مرسوم رئاسي لذلك.

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