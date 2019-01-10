بريك: غزة ولبنان ستطبقان على إسرائيل كالكماشة إن وقعت حرب





حذر بريك خلال مقابلة مع قناة (كان) الإسرائيلية، من تجاهل الجيش المتعمد للثغرات التي يعاني منها، والتي تجعله غير جاهزا لدخول أي حرب مقبلة.



وقال بريك: "إذا ما وقعت حرب الآن فإن الصدمة والفشل الذي أصابنا في حرب يوم الغفران عام 1973، لن يُذكر مقارنة مع الصدمة والفشل الذي سيصيبنا في الحرب المقبلة".



وأضاف بريك: "قمنا ببناء جيشنا بدون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القتال سوى على جبهة واحدة فقط".



كما نوه إلى أن حرب تشرين الاول/أكتوبر عام 1973 ستكون عبارة عن نزهة مقارنة بالصدمة التي ستتلقاها "إسرائيل" في الحرب المقبلة.



وأوضح أن الشئ الذي لم يصرح به الجيش والمسؤولون السياسيون حول قائد الأركان إيزنكوت هو أن نجاحه في بناء الجيش "نجاح مشكوك فيه"، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في الشرق الأوسط عند بناء الجيش الإسرائيلي.



واعتبر بريك أن إسرائيل في الحرب المقبلة وجيشها الذي تم بناؤه ستكون "كبالون ينفجر بوخزة إبرة".



كما قال بريك: "إن التهديد الحقيقي والفعلي و الحالي على إسرائيل، ليس من الأسد أو إيران ، التهديد موجود تحت أقدامنا".



وحسب بريك: "إسرائيل ستكون أمام 4 جبهات حقيقية، لأن الضفة الغربية تعتبر بركان مضغوط غير منفجر بشكل حقيقي إلى الآن ، وإذا ما انفجرت ستؤثر على باقي الجبهات".



رام الله - دنيا الوطنأكد الجنرال احتياط يتسحاق بريك مفوض شكاوى الجنود، الذي غادر منصبه أمس الأربعاء، أن إسرائيل تقع بين جبهتين "غزة و لبنان" وإذا وقعت حرب بينهما وبين إسرائيل ستطبقان عليها كالكماشة.