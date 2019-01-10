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الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر
رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنية على مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لكسر الجمود في العملية السلمية، والعمل على تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حل الدولتين الذي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.

جاء ذلك خلال استقباله، وفدا برلمانيا أستراليا اليوم الخميس، ضم رئيس لجنة الصداقة الأردنية الأسترالية في مجلس النواب الأسترالي ماريا فامفاكينو، وأعضاء في اللجنة، والسفير الأسترالي في المملكة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا).

وأكد الصفدي على موقف الأردن الثابت في أن القدس خط أحمر وقضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. 

وحذر من تبعات أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة، لافتا الى أن أي مساس بهذا الوضع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي والعالم.

وأكد ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، موضحا التبعات الحياتية والسياسية الكارثية لأي محاولة للانتقاص من دور الوكالة أو عدم توفير ما تحتاجه من الدعم المالي.

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