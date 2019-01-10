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قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن انفجارا استهدف معسكر العند بمحافظة لحج، اليوم الخميس، خلف ستة قتلى وثمانية مصابين، حسب المعطيات الأولية.

كذلك تحدثت المعلومات الأولية عن مقتل قيادات عسكرية يمنية حكومية، وإصابة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن بحري عبد الله سالم على النخعي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح، والقائد العسكري البارز جواس.

من جانبهم أعلن الحوثيون أنهم نفذوا هجوما جويا بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند في لحج، وأن الطائرة المسيرة من نوع (قاصف  k2).

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

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