خوفا من التصعيد.. إسرائيل تطلب من مصر فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة العاشرة الاسرائيلية، نقلا عن تقارير عربية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من جولة تصعيد جديدة مع حماس بسبب اغلاق معبر رفح، وتشديد الخناق على قطاع غزة.وبحسب القناة، فقد كشف مسؤول أمني مصري، لصحيفة (العربي الجديد)، صباح اليوم، أن إسرائيل متخوفة من قيام الفصائل الفلسطينية بغزة، وعلى رأسهم حماس، توجيه غضبها تجاه إسرائيل.ونقلت القناة الاسرائيلية، عن المسؤول المصري قوله: "إن إسرائيل طلبت من مصر فتح معبر رفح والعمل بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين".وأشارت القناة العاشرة، الى أن وفدا أمنيا مصريا وصل الى قطاع غزة اليوم؛ لمناقشة التهدئة مع إسرائيل، ومشكلة معبر رفح، وترتيبات زيارة هنية لموسكو.