شؤون فلسطينية

خوفا من التصعيد.. إسرائيل تطلب من مصر فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

خوفا من التصعيد.. إسرائيل تطلب من مصر فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة العاشرة الاسرائيلية، نقلا عن تقارير عربية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من جولة تصعيد جديدة مع حماس بسبب اغلاق معبر رفح، وتشديد الخناق على قطاع غزة.

وبحسب القناة، فقد كشف مسؤول أمني مصري، لصحيفة (العربي الجديد)، صباح اليوم، أن إسرائيل متخوفة من قيام الفصائل الفلسطينية بغزة، وعلى رأسهم حماس، توجيه غضبها تجاه إسرائيل.

ونقلت القناة الاسرائيلية، عن المسؤول المصري قوله: "إن إسرائيل طلبت من مصر فتح معبر رفح والعمل بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين".

وأشارت القناة العاشرة، الى أن وفدا أمنيا مصريا وصل الى قطاع غزة اليوم؛ لمناقشة التهدئة مع إسرائيل، ومشكلة معبر رفح، وترتيبات زيارة هنية لموسكو.

أخبار ذات صلة

الحكومة: إطلاق الاحتلال سراح المستوطنين قتلة عائشة الرابي ضوء أخضر لاستئناف إرهابهم

الحكومة: إطلاق الاحتلال سراح المستوطنين قتلة عائشة الرابي ضوء أخضر لاستئناف إرهابهم

المدلل: الجهاد الإسلامي ليس بجيب أحد ولم نناقش إدارة الفصائل لمعبر رفح

المدلل: الجهاد الإسلامي ليس بجيب أحد ولم نناقش إدارة الفصائل لمعبر رفح

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

مصرع طفل (10 أعوام) في حادث دهس شمال قطاع غزة

مصرع طفل (10 أعوام) في حادث دهس شمال قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34;: القيادة ابتدعت قيادات مفبركة بديلاً للتوافقات الوطنية لصالح سياسة التفرّد

"الديمقراطية": القيادة ابتدعت قيادات مفبركة بديلاً للتوافقات الوطنية لصالح سياسة التفرّد

&#34;التربية&#34; تُعلن عن منح دراسية في الهند

"التربية" تُعلن عن منح دراسية في الهند

مراقبون لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: خلافات مركزية فتح تصل &#34;الحكومة&#34; والرئيس هو الحل

مراقبون لـ "دنيا الوطن": خلافات مركزية فتح تصل "الحكومة" والرئيس هو الحل

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ولوزيات في ترقوميا

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ولوزيات في ترقوميا

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع

مصرع طفل (10 أعوام) في حادث دهس شمال قطاع غزة

مصرع طفل (10 أعوام) في حادث دهس شمال قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34;: القيادة ابتدعت قيادات مفبركة بديلاً للتوافقات الوطنية لصالح سياسة التفرّد

"الديمقراطية": القيادة ابتدعت قيادات مفبركة بديلاً للتوافقات الوطنية لصالح سياسة التفرّد

&#34;التربية&#34; تُعلن عن منح دراسية في الهند

"التربية" تُعلن عن منح دراسية في الهند

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ولوزيات في ترقوميا

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ولوزيات في ترقوميا

النائب العام يفتتح مبنى نيابة أحداث قلقيلية كخطوة لحماية الأحداث بفلسطين

النائب العام يفتتح مبنى نيابة أحداث قلقيلية كخطوة لحماية الأحداث بفلسطين

الوزير صيدم يبحث مع رئيس جمعيات المتقاعدين عدداً من القضايا

الوزير صيدم يبحث مع رئيس جمعيات المتقاعدين عدداً من القضايا

وزير قطري يُؤكد موقف بلاده الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية

وزير قطري يُؤكد موقف بلاده الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية

منوعات

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

هكذا ردت بلقيس على اتهامها بالمبالغة في إطلالتها بافتتاح كأس آسيا

شريهان تكشف عن &#34;ابنتها الثالثة&#34; فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شريهان تكشف عن "ابنتها الثالثة" فما علاقة ضرتها إسعاد يونس؟

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

شاهد: الفنانة هيا الشعيبي تشن حربا على الراقصة المصرية سما لهذا السبب

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

هكذا احتفلت الفنانة شيرين بزفاف شقيقتها ورقص حسام حبيب مع ابنتها يشعل الحفل

عربي

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم &#34;الإرهاب&#34; بشكل نهائي

مصر تضع العقل المدبر لاغتيال السادات على قوائم "الإرهاب" بشكل نهائي

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

مدينة عربية الأكثر في إصابات السرطان حول العالم

مدينة عربية الأكثر في إصابات السرطان حول العالم

مصر تضع العقل المُدبر لاغتيال &#34;السادات&#34; على قوائم الإرهاب

مصر تضع العقل المُدبر لاغتيال "السادات" على قوائم الإرهاب