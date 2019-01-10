بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الصياديْن محمود حمود اشكنتنا ومحمد محمود اشكنتنا، وصادرت مركبهما، في بحر شمال قطاع غزة.
اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الصياديْن محمود حمود اشكنتنا ومحمد محمود اشكنتنا، وصادرت مركبهما، في بحر شمال قطاع غزة.
يشار إلى أن الحدود الشرقية للمناطق الغربية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات المسير البحري.
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