بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما ببحر شمال القطاع





يشار إلى أن الحدود الشرقية للمناطق الغربية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات المسير البحري.













رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الصياديْن محمود حمود اشكنتنا ومحمد محمود اشكنتنا، وصادرت مركبهما، في بحر شمال قطاع غزة.