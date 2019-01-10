أوغلو لا يستبعد شراء صواريخ باتريوت من أمريكا في المستقبل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إنه لا يستبعد أن تشتري أنقرة، صواريخ باتريوت من أمريكا في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة.واستدرك في تصريحات لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية: لكن ذلك سيكون مستحيلا إذا أجبرت واشنطن أنقرة على التخلي عن شراء منظومة إس-400 التي اتفقت على شرائها من روسيا.وقال جاويش أوغلو: إن بلاده لن تقبل إملاءات أمريكية بشأن شراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.