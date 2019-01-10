رئيس كوريا الجنوبية يطالب بيونج يانج بخطوات جريئة نحو نزع السلاح النووي

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، كوريا الشمالية باتخاذ خطوات جريئة نحو نزع السلاح النووي.وأضاف أن الإجراءت مثل التخلي عن الصواريخ بعيدة المدى، لدفع الولايات المتحدة لتقديم تنازلات وسط جمود طويل في مفاوضاتهما النووية.ووفق ما نقلت وكالة رويترز، فإنه سيكون على بيونجيانج أيضا السعي إلى حل وسط في قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال رئيس كوريا الجنوبية: إنها قد تعقد قريبا، من أجل إنهاء الجمود.وقال أيضا: إن على كوريا الشمالية اتخاذ خطوات ملموسة بشكل أكبر، مثل التخلي عن صواريخها الباليستية العابرة للقارات والمتوسطة المدى وتفكيك خطوط إنتاج الأسلحة والمجمعات النووية الأخرى، لضمان تقديم واشنطن تنازلات مثل تخفيف العقوبات.وأضاف: أن تقليل التزامات الولايات المتحدة العسكرية، مثل سحب قوات أو عتاد استراتيجي من المنطقة، سيكون خيارا غير مرجح بالنسبة لواشنطن.