حزب العمال يعلن أنه سيصوت ضد صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين: إن الحزب سيصوت الأسبوع المقبل ضد صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.وأضاف في خطاب له اليوم: أنه إذا أسقط البرلمان الصفقة فينبغي إجراء انتخابات عامة، وأن للانتخابات العامة أولوية على إجراء استفتاء جديد على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال كوربين .وقال كوربين وفق ما نقلت وكالة رويترز: "إذا لم يتسن إجراء انتخابات عامة فسنطرح كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار إجراء استفتاء عام".وأضاف: "لكن الانتخابات ينبغي أن تكون لها الأولوية. هذا ليس أكثر الخيارات عملية فحسب بل أيضا أكثرها ديمقراطية".