دولي

حزب العمال يعلن أنه سيصوت ضد صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حزب العمال يعلن أنه سيصوت ضد صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
جيمي كوربين
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين: إن الحزب سيصوت الأسبوع المقبل ضد صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأضاف في خطاب له اليوم: أنه إذا أسقط البرلمان الصفقة فينبغي إجراء انتخابات عامة، وأن للانتخابات العامة أولوية على إجراء استفتاء جديد على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال كوربين .

وقال كوربين وفق ما نقلت وكالة رويترز: "إذا لم يتسن إجراء انتخابات عامة فسنطرح كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار إجراء استفتاء عام".

وأضاف: "لكن الانتخابات ينبغي أن تكون لها الأولوية. هذا ليس أكثر الخيارات عملية فحسب بل أيضا أكثرها ديمقراطية".

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