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مدينة عربية الأكثر في إصابات السرطان حول العالم

مدينة عربية الأكثر في إصابات السرطان حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر برلمانية عراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 2000 إصابة سرطانية جديدة في البصرة سنويًا.

بهذا الرقم الكبير، أصبحت البصرة، أكبر مدينة بالعالم تواجه خطر السرطان.

وقالت النائب عن محافظة البصرة صفاء مسلم، إن محافظة البصرة، سجلت زيادة في معدل الإصابات السرطانية خلال السنتين الأخيرتين 2017 و2018، بواقع 75 إلى 100 إصابة عن السنوات السابقة، بحسب ما نقلت عنها (السومرية نيوز).

وأضافت مسلم: البصرة أقصى جنوب العراق وأكبر منتج للنفط، تسجل سنوياً وفق الإحصائيات، أكثر من ألفي إصابة سرطانية جديدة، تشخص في مختلف مناطقها ومدنها.

وأشارت إلى أن أسباب الإصابات متعددة، ما بين ملوثات ومخلفات حربية ومخلفات مستخرجات نفطية وأمور أخرى.

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