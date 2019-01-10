العثور على بقايا مبعوث البغدادي في ليبيا











رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن الهلال الأحمر في مدينة درنة شرق البلاد، عثر على مقبرة تضم رفات مسلحين وقياديين في تنظيم الدولة، من بينهم مبعوث البغدادي الملقب أبو نبيل الأنباري.ووفق ما نقلت صحيفة (المرصد) عن مصدر عسكري، فإن هذه المقبرة التي عثر عليها في المشتل الزراعي بمنطقة الفتائح شرق درنة، تضم نحو 50 قبراً، ويعود أحدها إلى وسام نجم الزبيدي الذي اشتهر بكنية "أبو نبيل الأنباري"، وهو عراقي بعثه أبو بكر البغدادي؛ ليكون "والي ولايات" التنظيم في ليبيا.وأوضح تقرير مصور للمرصد الليبي، أن مبعوث البغدادي انتقل من العراق إلى تركيا مطلع عام 2014، وظهر لاحقاً في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، وفرّ منها مع انطلاق "عملية الكرامة" إلى سرت، ومنها إلى مدينة درنة إلى الشرق من بنغازي.