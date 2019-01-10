"التربية" تُعلن عن منح دراسية في الهند

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، دكتوراة) للعام الدراسي 2020- 2019، وذلك في جميع التخصصات باستثناء الطبية منها، وتخصص الأزياء.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للإطلاع على الشروط والتفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد المحدد للتقديم، إضافةً للحصول على طلب الالتحاق والاطلاع على قائمةالجامعات المطروحة.وأوضحت الوزارة، أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس 31/1/2019، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.