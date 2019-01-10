بعد وصوله لغزة: وفد أمني مصري يجتمع مع قيادة حماس











رام الله - دنيا الوطنيجتمع في هذه اللحظات وفد أمني مصري وصل، ظهر اليوم، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار، لبحث تطورات الأوضاع.ووفق مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، فإن الوفد مكونٌ من وكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق.وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، أعلن أن لقاءً سيُعقد اليوم، بين قادة حركته والمسؤولين المصريين بشأن (معبر رفح البري)، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه مساء الأحد الماضي.