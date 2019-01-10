شؤون فلسطينية

عزام :هناك محاولات كثيرة حصلت من أجل طمس الهوية والقضية

عزام :هناك محاولات كثيرة حصلت من أجل طمس الهوية والقضية
رام الله - دنيا الوطن
على راس وفد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قدم عضو المكتب السياسي للحركة نافذ عزام واجب العزاء لآل موسى في مخيم الرشيدية حيث ألقى كلمة من وحي المناسبة بحضور فصائلي وجماهيري. 

واكد الشيخ عزام خلال كلمته ان الشعب الفلسطيني كتلة واحدة ومتماسكة في وجه كل التحديات التي تواجهه وان هذا الشعب سيكافح ويجاهد من أجل قضيته حتى تحقيق النصر، وأضاف أن القدس لا يمكن ان تكون أور شليم عاصمة الكيان الصهيوني لأنها كانت وما زالت بوابة السماء ولن نتخلى عن واجبنا في الدفاع عنها.

وقال  عزام هناك محاولات كثيرة على مدى عقود الصراع مع الاحتلال جرت من أجل طمس الهوية ومن أجل إجبار هذا الشعب على الرضوخ والاستسلام للأمر الواقع ولكن بتضحياتنا وصبرنا وثباتنا وبفضل شلالات الدماء وآلاف الشهداء التي قدمناها استطعنا أن نبقي قضيتنا حية وان نعيدها إلى واجهة الصراع.

بدوره عضو قيادة الحركة في ساحة لبنان الحاج ابو سامر موسى و باسم عائلة موسى وعموم بلدة نحف وباسم ابناء المخيم مخيم الشهداء واطفال الاربيجي قدم الشكر لعضو المكتب السياسي الشيخ عزام ولاعضاء المكتب السياسي ضمن الوفد الذي قدم واجب العزاء و المواساة كما شكرهم على زيارتهم وتفقدهم مخيمات اللجوء والحرمان في صور .

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