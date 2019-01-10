وزير قطري يُؤكد موقف بلاده الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية

دان وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، معرباً عن استنكاره لكل هذه التصرفات الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية.



وأكد الكعبي خلال لقاء مع سفير فلسطين في قطر، منير غنام، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، موقف دولة قطر الثابت من دعم القضية الفلسطينية، ومساندة صمود شعب فلسطين ومؤازرته في كفاحه المشروع من أجل استرداد حقوقه المغتصبة.



وجاء لقاء سفير فلسطين مع الوزير القطري، في ضوء تصاعد الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد أبناء شعبنا في مدنهم وقراهم، وتصاعد عمليات الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية، وتسارع وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وعمليات تهويد القدس ومناطق الضفة الغربية، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، والاعتداءات بالرصاص الحيّ على المتظاهرين سلمياً ضد الاحتلال وسياساته القمعية.



وأوضح السفير للمسؤول القطري، خطورة سياسة التحريض التي تمارسها سلطات الاحتلال، مما يشجع "ميليشيات المستوطنين" اليهود على ممارسة الاعتداءات المسلحة على المدنيين الفلسطينيين ومحاربتهم في مصدر رزقهم، بالاعتداء على المزارع الفلسطينية وتدميرها وقطع الأشجار في محاولات محمومة لترويع أبناء شعبنا وجعل ظروف الحياة في غاية الصعوبة، لدفعهم إلى مغادرة وطنهم في إطار سياسة التهويد المتسارعة والمتصاعدة للمناطق الفلسطينية.



وأبرز السفير خطورة هذه الموجة من التحريض، التي وصلت ذروتها بالتحريض ضد شخص الرئيس محمود عباس في ظاهرة خطيرة غير مسبوقة.

رام الله - دنيا الوطن