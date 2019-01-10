رأفت يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بفلسطين

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) منح وزارة المالية الإسرائيلية الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، بهدف الاستيلاء على 139 دونماً من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.

وقال رأفت: إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في انتهاك صارخ للقرارات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي "بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما استنكر رأفت افتتاح حكومة الاحتلال لـ "شارع الأبرتهايد" – شرق القدس، والذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصفه بالعمل العنصري، ويأتي في سياق قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي من العام الماضي.

وفي سياق آخر، استنكر رأفت التحريض لإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، الذي نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم) والتي ذكرت بأن إخلاء القرية لم يتم حتى اليوم، رغم إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأنه سيتم إخلاء القرية قريباً وقال: إن هذا التحريض الممنهج والمقصود من قبل الإعلام الإسرائيلي ضد حقوق وممتلكات شعبنا يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع هدم وتهجير قرية الخان الأحمر".

ودعا رأفت في نهاية بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف الجرائم الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن