صور: مصرع عامل أثناء عمله داخل ورشة بناء في أراضي عام 48





رام الله - دنيا الوطنلقي عامل فلسطيني، اليوم الخميس، مصرعه، أثناء عمله داخل ورشة بناء في أراضي عام 48.ووفق وسائل إعلام محلية، فإن العامل إياد اسماعيل غزالة (45 عاماً) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وتوفي جراء سقوطه من علو، خلال عمله داخل ورشة بناء في مدينة نتانيا.وقال موقع (عرب 48): إن الطاقم الطبي قدّم الإسعافات الأولية للعامل، وحاول إنقاذ حياته، لكن فشلت كل المحاولات، وأقرت وفاته في المكان.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقاً للمقتضى.