الرجوب يُشيد بدور الأردن في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)

أشاد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، الأردن وفلسطين، ودور الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب غير القابلة للتصرف في كافة المحافل الدولية.



جاء ذلك، خلال لقاء اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في مدينة رام الله، اليوم، رئيس مكتب التمثيل الأردني في فلسطين، السفير محمد أبو وندي.



واستعرض الرجوب آخر التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية، خاصة بعد مواقف الإدارة الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها المساس بالمكانة التاريخية لمدينة القدس، والتنكر لكافة القرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية، إضافة إلى سعي الإدارة الأمريكية الحثيث لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما يترتب على هذا الموقف العدائي من استهداف مباشر لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في فلسطين والأردن، وفي كافة مناطق تواجدهم حول العالم.



وفي السياق، أشاد الرجوب بالدور المهم الذي لعبته المملكة في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)، والجهود الكبيرة التي قام بها الملك عبد الله في توفير الدعم المطلوب لمواصلة عمل الوكالة بعد قطع الإدارة الأمريكية الأموال والمساعدات التي كانت تقدمها.



بدوره، أكد السفير أبو وندي عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين، وحرص المملكة على تطويرها في كافة المجالات.



وشدد أبو وندي على استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة لفلسطين وقضيتها على كافة الصعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وتعليماته الواضحة، بخصوص دعم القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن