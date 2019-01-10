ماذا علّقت وزارة العمل على مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2450 شيكلاً؟





وفسّر: في قانون الضمان هناك بند الحد الأدني للأجور، ولكن دون رقم معين، والحد الأدني للأجور هو الحد الأدنى للراتب الذي سيتم احتساب عليه مساهمة العامل أوالمشغل، إذا لم يكن هناك عقد رسمي.



وحول المبلغ الذي تطالب به نقابات عمال فلسطين، قال سلامة: من حقهم أن يقولوا ويطلبوا ما يريدون، لكن اعتماد المبلغ يتم بالتوافق على مستوى اللجنة الوطنية للأجور، وهي ممثلة من جميع الأطراف.



وكان شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أعلن أن الاتحاد بدأ بتنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية للمطالبة بإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، حيث ستنفذ تلك الفعاليات تحت شعار (رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيكلاً)، معلناً أن 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى للأجور.

خاص دنيا الوطنعلّقت وزارة العمل، اليوم الخميس، على مطالبة اتحاد نقابات عمال فلسطين، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2450 شيكلاً.وقال وكيل الوزارة، سامر سلامة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن اجتماعاً عقد خلال الأيام القليلة الماضية، للجنة الوطنية للأجور، وتمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور، وهو مدار بحث على مستوى هذه اللجنة.وأكد أن رقم الحد الأدنى للأجور، تم التوافق عليه بعد إجراء دراسات، والآن يجري العمل على ترتيب خطوتين، الأولى: إضافة غلاء المعيشة عن السنوات الماضية تراكمياً للحد الأدنى للأجور، وثانياً دراسة الخيارات، وما هو متاح، وما هو ممكن لرفع الحد الأدنى للأجور.وشدد سلامة على أن ذلك خاضع الآن لقرار من لجنة الأجور الوطنية، التي ستجتمع مرة أخرى في القريب العاجل، خلال شهرين من الآن، لمناقشة هذه القصايا وإقرارها.وأضاف: تأتي هذه المطالبات في سياق تجاذب وتنافر مع العمال وأرباب العمل، ومن الممكن أن تكون النقابات، أعلنت عن ذلك في إطار رفع السقف، خاصة أن هناك حواراً في الموضوع.وتابع وكيل وزارة العمل: نحن حكومة سنعتمد على ما يتم التوافق عليه في لجنة الأجور الوطنية، ومبدأ الرفع للأجور مطروح، موضحاً: ملف غلاء المعيشة سيتم التوافق عليه بالتأكيد، لكن المبلغ الإضافي عن غلاء المعيشة، سيطرح للنقاش، وحول ما هي النسبة، وستكون حسب الدارسة.وحول ما إذا كان هذا الموضوع له علاقة مع قانون الضمان الاجتماعي، قال سلامة: إنه لا يوجد علاقة، ولكن سيكون له انعكاساته في قانون الضمان الاجتماعي.