شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يطّلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة نابلس

وزير الحكم المحلي يطّلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة نابلس، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات، ومتابعاتهم اليومية مع المواطنين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، مع رؤساء الهيئات المحلية لكل من (عورتا، ومجدل بني فاضل، وسالم، وعزموط)، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية.

واستعرض رؤساء المجالس أبرز الاحتياجات من المشاريع والتي تمثلت بضرورة العمل على إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية، وتأهيل شبكات مياه، واستكمال بناء مدارس، وإضافة غرف صفية، وصيانة وتأهيل مدارس أخرى، بالإضافة إلى المساعدة في توفير عدادات دفع مسبق للكهرباء، وتأهيل مداخل شوارع رئيسة ورابطة، وبناء حدائق عامة وغيرها من الاحتياجات الملحة للتنفيذ.

بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للهيئات المحلية، وتعمل جاهدة على توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذ وإقامة العديد من المشاريع التطويرية خلال العام الحالي.

وشدد الأعرج على ضرورة متابعة المجالس لعمليات البناء، وتشديد الرقابة ومنع التعديات على الممتلكات العامة، والتأكد من تراخيص البناء، وذلك لضبط عمليات البناء.

وأوعز الأعرج للإدارة العامة للمشاريع ولطواقم المديرية بمتابعة كافة الاحيتاجات، وترتيب الأولويات من حيث التنفيذ والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

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