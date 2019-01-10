الأتيرة: الاحتلال يضع كافة العقبات المتعلقة بدراسة حالة البيئة بفلسطين



وأوضحت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، بأن تأكيد المجموعة العربية على القرار الذي صدر عن الدورة الثلاثين، سيلزم المكتب التنفيذي في الامم المتحدة، بإنجاز دراسة خاصة عن حالة البيئة في فلسطين، التي تشهد تدهوراً كبيراً، وطلب الدعم الفني والمادي اللازم، لتذليل

كافة العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال الفنيين المتخصصين من الأمم المتحدة لإنجاز هذه الدراسة.



وأضافت رئيسة سلطة جودة البيئة، أنه ومن خلال الطواقم الفنية، سيتم تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة باستهداف المياه والتربة، ودفن كميات كبيرة من النفايات الخطرة فيها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة على أهمية الدورة الاستثنائية لاجتماع مجلس وزراء البيئة العرب، قبيل انعقاد الدورة الرابعة للجمعية العمومية في الأمم المتحدة، من أجل الخروج بموقف عربي موحد، استباقاً للملفات التي سيتم طرحها على المستوى الدولي، خاصة أن هناك عدداً من القضايا الأساسية والمفصلية، ستشكل أجندة البيئة العالمية.