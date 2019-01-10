شؤون فلسطينية

نوفل: روسيا قررت وقف زيارة وفد حركة حماس برئاسة هنية

نوفل: روسيا قررت وقف زيارة وفد حركة حماس برئاسة هنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن موسكو قررت وقف زيارة وفد حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، والتي كانت مقررة خلال أيام، وذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وقال نوفل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، قبل قليل: إن الجانب الروسي، اعتذر عن استقبال وفد حركة حماس بالوقت الحالي، وطلب تأجيل الزيارة لمرحلة لاحقة.

وأضاف نوفل، أن الجانب الروسي، رحب بلعب دور في إنجاز ملف المصالحة، وهم  جاهزون لعرض وتقديم أي مساعدة في هذا الملف إلى جانب مصر، باعتبارها الراعي والداعم لملف المصالحة الفلسطينية.

ولفت نوفل إلى أن روسيا، ستلعب أيضاً دوراً مهماً في العملية السياسية، وذلك ضمن رعاية وآلية دولية جديدة، مشيراً إلى أن ذلك مربوط بإنجاز الملف السوري بالسرعة المناسبة، الأمر الذي سيشكل أرضية لدور روسي أوسع في عملية السلام.

وأكد نوفل، أن موسكو، أعلنت رسمياً أن الولايات المتحدة غير قادرة على إدارة  الملف الفلسطيني الإسرائيلي لوحدها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف استقبل السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ  نوفل، وتم خلال اللقاء التطرق إلى آفاق التغلب على الانقسام الفلسطيني.

وقالت الخارجية الروسية في تصريح لها: إن الجانب الروسي، أكد أنه بدون حل هذه  القضية الأولوية، فمن المستحيل التقدم في التسوية الفلسطينية الإٍسرائيلية، على أساس قانون دولي معروف.

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