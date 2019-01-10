شؤون فلسطينية

الصحة: خلال عامين أو ثلاثة مركز خالد الحسن سيكون جاهز لخدمة مرضى السرطان

الصحة: خلال عامين أو ثلاثة مركز خالد الحسن سيكون جاهز لخدمة مرضى السرطان
وزير الصحة الدكتور جواد عواد
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الدكتور جواد عواد: إن اجتماع السيد الرئيس محمود عباس، مع جمعية خالد الحسن للسرطان، أمس، يعكس اهتماماً خاصاً من سيادته لإنجاز مشروع مركز خالد الحسن للسرطان في أقرب وقت ممكن، وفق المرسوم الرئاسي الجديد.

وأكد الدكتورعواد، أن مركز خالد الحسن للسرطان، سيكون جاهزاً ليخدم هذه الفئة من المرضى خلال العامين أو الثلاثة القادمة، ما سينقل القطاع الصحي الفلسطيني نقلة نوعية.

وأضاف د . عواد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أنه تم  تأسيس شركة متخصصة تحت اسم "شركة مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان  وزراعة النخاع" لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

ولفت الدكتور عواد إلى أنه تم تخصيص 100 مليون دولار بمساهمة من صندوق الاستثمار، بالجزء الأكبر من هذا المبلغ، إضافة إلى مؤسسة خالد الحسن، خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية خالد الحسن للسرطان بحلته الجديدة، وأعضائه الجدد برئاسة رئيس صندوق الاستثمار، الدكتور محمد مصطفى، مشيراً إلى أنه سيكون هناك شراكات مع جهات أخرى؛ لتسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يحتاج إلى أموال ضخمة لإنجازه.

وأشار عواد إلى أنه يتم تدريب الكوادر الطبية والصحية للعمل بهذا المركز، حيث تم إرسال حوالي 17 طبيباً للتخصص بمجالات مختلفة لمعالجة السرطان في مركز الحسين للسرطان في الأردن، فيما سيتوجه حوالي 15 طبيباً الى كوبا قريباً لذات الغرض.

وفي سياق قريب، قال وزير الصحة: إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د . رامي الحمد لله استطاعت الوزارة تخفيض فاتورة التحويلات الطبية إلى حوالي 50%/ وتوطين الخدمات الطبية في مشافي ومراكز الصحة، إضافة إلى مشافي القطاع الخاص.

وأضاف عواد، أن عائدات تخفيض التحويلات الطبية، ذهبت لتطويرالقطاع الصحي الحكومي، ودعم المشافي الأهلية والخاصة، خاصة مشافي القدس، التي تعتبر جزءاً من  المشافي الحكومية من حيث الأولوية لتحويل المرضى، للمحافظة على استمراها وتطورها رغم ضغط الاحتلال عليها.

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