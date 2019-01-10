شؤون فلسطينية

الوزير علام موسى يجتمع مع رئيس وأعضاء بلدية بيت لقيا

الوزير علام موسى يجتمع مع رئيس وأعضاء بلدية بيت لقيا
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الوزير الدكتور علام موسى، صباح اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، برئيسة بلدية بيت لقيا المهندسة أريج سلامة رزق وعضوي البلدية، أ. علي ريان، وأ. رسمي عاصي، ومن الوزارة  كل من: م. محمود خالد، أ. محمد حمدان، أ. ايمن شقير.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، وقدم شكره لاهتمام ممثلو البلدية، وسعيهم نحو خدمة أبناء بلدتهم عبر توسيع شبكة علاقاتهم في سبيل تحقيق ذلك، مؤكداً على جاهزية الوزارة واستعدادها لتقديم كل سبل التعاون والمساعدة للبلدية وفق الاختصاص والقوانين والأنظمة المعمول بها. 

وأضاف موسى، بأننا نحرص دوماً على مساندة كافة الهيئات والبلديات والشركاء، ونسعى لتلبية احتياجاتها ومطالبهم، وفقاً للأصول.

من جانبها، شكرت المهندسة أريج، الوزير موسى على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، وإبداء التعاون البناء والمشترك في سبيل تحقيق متطلبات المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وقامت بتقديم عرض حول احتياجات وأولويات البلدية، أبرزها الاستعانة بخبرات الوزارة في مجال وضع الخطط المرورية السليمة للبلدية وشوارعها، وطرحت العديد من التحديات والمشكلات التي تعاني منها البلدية في مجالات عدة، لإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة والأطر القانونية السارية.

وتم الاتفاق على متابعة الأمور عبر الإتصال والتواصل ما بين المجلس الأعلى للمرور التابع للوزارة والبلدية، وسيقوم مهندسو المجلس بزيارة ميدانية، والاجتماع مع مهندسي البلدية؛ لوضع الدراسات اللازمة والمطلوبة.

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