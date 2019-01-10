محكمة الاحتلال تُطلق سراح أربعة مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، سراح أربعة مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي، وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ومددت المحكمة، اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام، وجاء الإفراج عن الأربعة الآخرين، بطلب من الشرطة، التي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة.كما وجهت الشرطة، استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها، التي تقع في احدى المستوطنات.