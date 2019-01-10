شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُطلق سراح أربعة مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

محكمة الاحتلال تُطلق سراح أربعة مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، سراح أربعة مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي، وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومددت المحكمة، اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام، وجاء الإفراج عن الأربعة الآخرين، بطلب من الشرطة، التي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة.

كما وجهت الشرطة، استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها، التي تقع في احدى المستوطنات.

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محكمة الاحتلال تُطلق سراح أربعة مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

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