محكمة الاحتلال تُطلق سراح أربعة مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، سراح أربعة مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي، وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومددت المحكمة، اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام، وجاء الإفراج عن الأربعة الآخرين، بطلب من الشرطة، التي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة.
كما وجهت الشرطة، استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها، التي تقع في احدى المستوطنات.
أطلقت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، سراح أربعة مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي، وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومددت المحكمة، اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام، وجاء الإفراج عن الأربعة الآخرين، بطلب من الشرطة، التي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة.
كما وجهت الشرطة، استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها، التي تقع في احدى المستوطنات.
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