الاحتلال يمنع سفر 11 فلسطينيًا على "معبر الكرامة"

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر "معبر الكرامة" مع الجانب الأردني يوم الأربعاء، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الخميس، أن 7588 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 5806 مسافرين، والقادمين 1782 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 11 مواطنًا.ومن المقرر، أن يعمل "معبر الكرامة" اليوم من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.