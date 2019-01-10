الخارجية والمغتربين تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه التغول الاستيطاني



ورأت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن تنفيذ المخطط الاستيطاني، حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار الاستيطاني، يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.



وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية عدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان، أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص العراقيل أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.





وشددت الوزارة، على أن الاستخفاف الإسرائيلي بالمواقف الدولية، يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال، الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء احتلالها امتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني والاستيلاء على حوالي 139 دونماً من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.