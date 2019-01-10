شؤون فلسطينية

قطع الرواتب التقاعدية لنواب حماس وتهديدات باللجوء إلى القضاء

قطع الرواتب التقاعدية لنواب حماس وتهديدات باللجوء إلى القضاء
المجلس التشريعي السابق
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب السابق في المجلس التشريعي، حسن يوسف، أن السلطة الفلسطينية، قطعت الراتب التقاعدي لنواب حركة حماس بالضفة الغربية، مضيفاً "حسب ما علمنا، فإن جميع نواب المجلس التشريعي المنحل، قد حصلوا على راتبهم التقاعدي، باستثناء نواب كتلة (حماس).

وقال يوسف خلال حديث مع (العربي الجديد): "علمنا من مصدر سياسي بشكل غير مباشر، أن هناك خطأ فنياً قد يطول أمده فيما يتعلق بصرف رواتب التقاعد الخاصة بالنواب المحسوبين على حركة حماس"، مضيفاً "سنلجأ إلى القضاء الفلسطيني حتى نحصل على حقوقنا".

ويبلغ عدد نواب حركة حماس 74 نائباً، منهم 47 نائباً في الضفة الغربية، بينما قطعت السلطة الفلسطينية رواتب نواب حركة (حماس) المقيمين في قطاع غزة منذ أحداث 2007.

فيما كان النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة، وهو غير محسوب على حركة حماس، ضمن النواب الذين تم قطع راتبهم التقاعدي، وقال بدوره "أشعر بالخجل عند الحديث في هذا الموضوع، لكن الأمر يتعلق بحقوق كفلها القانون".

وأوضح أن "ما يحصل معيب، ويجب تداركه بسرعة من قبل المعنيين حتى لا يتم محاكمتكم أمام القضاء الفلسطيني".

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد لله قد صرح في وقت سابق، بأن حقوق النواب المحالين على التقاعد "محفوظة"، وأنهم سيحصلون على رواتب تقاعدية تبلغ 80% من قيمة رواتبهم.

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