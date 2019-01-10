نقابة عمال النقل تنتهي من ترسيم استراتيجية عملها





وتجلى ذلك بتطابق وجهتي نظر المشاركين في الحوار حول مختلف القضايا والملفات المتعلقة بقطاع النقل ومنها: العمل على تعديل قانون المركبات رقم (10) وتحديد عدد الركاب في الرخصة، وموضوع براءة الذمة، وبطاقة التعريف وموضوع تمليك الأرقام والتنازل عنها، ودوام السائقين في المجعات حتى الساعه 8 مساء، وتنزيل المركبات العمومية من الخارج، والسيارات الخاصة التي تحمل بأجر التسعيرة والدور الإلكتروني في المجمعات، والحمولة الزائدة في المركبات العمومية، وتحديد مواصفات السيارات ذات الأربعة ركاب عمومي لاستراحة أريحا بشروط خاصة.



كما أكد جابر على أن نقابة عمال النقل، جاهزة لتنفيذ السياسات المنتجة والقائمة على التعاون مع باقي الشركاء، بمن فيهم أصحاب العمل ونقابة أصحاب شركات الباصات ونقابة مكاتب التاكسي، وصولاً إلى نظم اتفاقية عمل جماعية، تحدد حقوق الجميع، وكذا واجباتهم، لضمان حياة كريمة، وعمل لائق لعمال قطاع النقل في فلسطين.



كما أهاب بجمهور السائقين حسن الالتزام بالنظام والقانون والقرارات التي تصدر عن النقابة، للمضي قدماً في خدمة أبناء شعبنا، وتحسين ظروف عمل سائقي الشاحنات والحافلات والسائقين، الذين يعملون في مكاتب التاكسي.

رام الله - دنيا الوطنانتهت نقابة عمال النقل في فلسطين، من ترسيم استراتيجية عملها خلال اجتماع عمل مطول، عقده قادة النقابة مع مراقب عام المرور في وزارة النقل محمد حمدان، حيث أكد أحمد جابر رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين على انتهاء نقابته من وضع استراتيجية عمل شاملة، تغطي فترة العمل المقبلة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.