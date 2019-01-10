مستشفى غزة الأوروبي يجري 1338 عملية جراحية خلال 2018

رام الله - دنيا الوطن-إبراهيم شقورهأجرى مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة 1338 عملية جراحية خلال العام الماضي 2018، وذلك في مختلف التخصصات والأقسام الجراحية العاملة بالمستشفى.وقال د. عماد الحوت استشاري ورئيس أقسام الجراحة العامة بمستشفى غزة الأوروبي إن العمليات شملت 796 عملية جراحية كبرى، وكان من ضمن العمليات 59 عملية نوعية أجراها جراحو الأقسام المختلفة خلال العام الماضي.فيما جاء مجموع العمليات المتوسطة وفقا للدكتور الحوت 213 عملية جراحية، بينما جاء مجموع العمليات الجراحية الصغرى 270 عملية جراحية.ويشير الدكتور الحوت إلى أن الزيادة في العمليات الجراحية الكبرى عن نظيراتها الصغرى والمتوسطة يعود إلى الاستهدافات الإسرائيلية لجرحى مسيرات العودة وما خلفته هذه الاستهدافات من اصابات معقدة وخطيرة.ويعد مستشفى غزة الأوروبي أحد الصروح الطبية الكبرى في قطاع غزة والذي شهد تقديم العديد من العمليات المميزة والأولى من نوعها منذ انشاءه في أكتوبر عام 1997، واستمر المستشفى في التطوير والانجاز على الرغم من التحديات الصعبة التيمر بها قطاع غزة خلال الاثني عشر سنة الماضية والتي شهدت حصاراً مشددا على القطاع وتأزماً شديداً في الموارد الصحية.